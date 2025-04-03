Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн посетил матч «Каролина» — «Вашингтон» с 892-м голом Овечкина

72-летний комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн присутствовал на трибунах арене «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) во время матча регулярного чемпионата «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» (5:1). Российский нападающий Александр Овечкин забросил в этой игре свою 892-ю шайбу за карьеру в регулярных сезонах и приблизился к рекорду канадца Уэйна Гретцки (894) на дистанцию двух шайб.

Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина

Ранее Беттмэн заявлял, что будет присутствовать на всех матчах Овечкина с того момента, как он забьёт свой 890-й гол, чтобы принять участие в церемонии празднования нового рекорда. Также было анонсировано и присутствие самого Гретцки.