Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн посетил матч «Каролина» — «Вашингтон» с 892-м голом Овечкина

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн посетил матч «Каролина» — «Вашингтон» с 892-м голом Овечкина
Комментарии

72-летний комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн присутствовал на трибунах арене «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) во время матча регулярного чемпионата «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» (5:1). Российский нападающий Александр Овечкин забросил в этой игре свою 892-ю шайбу за карьеру в регулярных сезонах и приблизился к рекорду канадца Уэйна Гретцки (894) на дистанцию двух шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина

Ранее Беттмэн заявлял, что будет присутствовать на всех матчах Овечкина с того момента, как он забьёт свой 890-й гол, чтобы принять участие в церемонии празднования нового рекорда. Также было анонсировано и присутствие самого Гретцки.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Александр Овечкин повторил снайперский рекорд Горди Хоу для 39-летних игроков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android