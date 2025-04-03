Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн посетил матч «Каролина» — «Вашингтон» с 892-м голом Овечкина
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72-летний комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн присутствовал на трибунах арене «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) во время матча регулярного чемпионата «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» (5:1). Российский нападающий Александр Овечкин забросил в этой игре свою 892-ю шайбу за карьеру в регулярных сезонах и приблизился к рекорду канадца Уэйна Гретцки (894) на дистанцию двух шайб.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14 2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp) 3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp) 4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27 4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp) 5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)
Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина
Ранее Беттмэн заявлял, что будет присутствовать на всех матчах Овечкина с того момента, как он забьёт свой 890-й гол, чтобы принять участие в церемонии празднования нового рекорда. Также было анонсировано и присутствие самого Гретцки.
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