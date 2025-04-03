Овечкин уступает только четырём легендам НХЛ по необычному показателю в истории

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после голов в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4:3) и «Каролиной Харрикейнз» (1:5) приблизился к необычному достижению легендарного хоккеиста Горди Хоу. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Гол Овечкина «Каролине» стал для него 60-м в карьере в матчах, которые проходят в два дня подряд. Александр находится в топ-5 в истории по этому показателю. На четвёртой строчке располагается Бобби Халл, у которого 61 такой гол. Третий — Уэйн Гретцки с 62 шайбами. Вторую строчку занимает Фил Эспозито (63).
Рекордсмен по голам в матчах двух последовательных игровых дней — Горди Хоу. На его счету 72 заброшенные шайбы.
Отметим, всего в НХЛ Овечкин забросил 892 шайбы. Он находится в двух голах от легендарного снайперского рекорда Гретцки (894).
- 3 апреля 2025
-
09:10
-
08:59
-
08:55
-
08:35
-
08:30
-
08:28
-
08:10
-
07:45
-
07:45
-
07:44
-
06:57
-
06:26
-
06:10
-
05:51
-
05:32
-
05:31
-
05:23
-
05:11
-
04:59
-
04:55
-
04:51
-
04:50
-
04:31
-
04:15
-
04:15
-
04:12
-
03:50
-
03:50
-
03:38
-
03:16
-
02:59
-
02:22
-
02:10
-
01:48
-
01:46