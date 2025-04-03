Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин уступает только четырём легендам НХЛ по необычному показателю в истории

Овечкин уступает только четырём легендам НХЛ по необычному показателю в истории
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после голов в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4:3) и «Каролиной Харрикейнз» (1:5) приблизился к необычному достижению легендарного хоккеиста Горди Хоу. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

Гол Овечкина «Каролине» стал для него 60-м в карьере в матчах, которые проходят в два дня подряд. Александр находится в топ-5 в истории по этому показателю. На четвёртой строчке располагается Бобби Халл, у которого 61 такой гол. Третий — Уэйн Гретцки с 62 шайбами. Вторую строчку занимает Фил Эспозито (63).

Рекордсмен по голам в матчах двух последовательных игровых дней — Горди Хоу. На его счету 72 заброшенные шайбы.

Отметим, всего в НХЛ Овечкин забросил 892 шайбы. Он находится в двух голах от легендарного снайперского рекорда Гретцки (894).

Материалы по теме
Овечкин забивает даже в плохой день «Вашингтона»! Вечность на расстоянии одного хет-трика
Видео
Овечкин забивает даже в плохой день «Вашингтона»! Вечность на расстоянии одного хет-трика
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android