Овечкин уступает только четырём легендам НХЛ по необычному показателю в истории

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после голов в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4:3) и «Каролиной Харрикейнз» (1:5) приблизился к необычному достижению легендарного хоккеиста Горди Хоу. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Гол Овечкина «Каролине» стал для него 60-м в карьере в матчах, которые проходят в два дня подряд. Александр находится в топ-5 в истории по этому показателю. На четвёртой строчке располагается Бобби Халл, у которого 61 такой гол. Третий — Уэйн Гретцки с 62 шайбами. Вторую строчку занимает Фил Эспозито (63).

Рекордсмен по голам в матчах двух последовательных игровых дней — Горди Хоу. На его счету 72 заброшенные шайбы.

Отметим, всего в НХЛ Овечкин забросил 892 шайбы. Он находится в двух голах от легендарного снайперского рекорда Гретцки (894).