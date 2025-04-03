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Рыбин: судьбоносные решения в плей-офф принимают непонятные люди, а страдают команды

Рыбин: судьбоносные решения в плей-офф принимают непонятные люди, а страдают команды
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Бывший нападающий СКА Максим Рыбин считает, что судьи «военной комнаты» допустили грубейшую ошибку, не засчитав гол питерцев в овертайме четвёртого матча серии с московским «Динамо» (4:5 2ОТ, 1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

«С моментом отмены гола СКА в овертайме у меня много вопросов. Идёт борьба на пятаке — это свойственно плей-офф. Накал борьбы на пределе. Шайба не была прижата, игроки ведут борьбу, и в итоге она оказывается за линией ворот. Если бы шайба была прижата — другое дело. Тут всё очевидно. Это взятие ворот, и арбитры должны были его засчитать. Кто именно принял противоположное решение — сказать сложно. Вообще могу сказать, что уровень судейства в последние годы в КХЛ упал. А такие судьбоносные решения принимают не судьи на льду, а люди из военной комнаты — кто это и чем они руководствуются — непонятно. А потом страдают команды: игроки и тренеры», — сказал Рыбин «Чемпионату».

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