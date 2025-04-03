Рыбин: судьбоносные решения в плей-офф принимают непонятные люди, а страдают команды

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин считает, что судьи «военной комнаты» допустили грубейшую ошибку, не засчитав гол питерцев в овертайме четвёртого матча серии с московским «Динамо» (4:5 2ОТ, 1-3).

«С моментом отмены гола СКА в овертайме у меня много вопросов. Идёт борьба на пятаке — это свойственно плей-офф. Накал борьбы на пределе. Шайба не была прижата, игроки ведут борьбу, и в итоге она оказывается за линией ворот. Если бы шайба была прижата — другое дело. Тут всё очевидно. Это взятие ворот, и арбитры должны были его засчитать. Кто именно принял противоположное решение — сказать сложно. Вообще могу сказать, что уровень судейства в последние годы в КХЛ упал. А такие судьбоносные решения принимают не судьи на льду, а люди из военной комнаты — кто это и чем они руководствуются — непонятно. А потом страдают команды: игроки и тренеры», — сказал Рыбин «Чемпионату».