Капитан «Сибири» Сергей Широков может пропустить следующую игру с «Салаватом» из-за травмы
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Капитан «Сибири» Сергей Широков может пропустить следующую игру из-за травмы. Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, форвард получил небольшое повреждение в четвёртом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (2:1, 2-2).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гоголев (Жуков) – 22:06 (5x5) 2:0 Бек (Мёрфи, Андреофф) – 34:51 (5x3) 2:1 Хмелевски (Ливо, Ремпал) – 57:52 (6x5)
Пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» пройдёт в Уфе 4 апреля.
39-летний нападающий в четырёх матчах серии с уфимским клубом отметился двумя результативными передачами. Напомним, первые два матча серии в Уфе «Салават Юлаев» выиграл с общим счётом 15:2. «Сибирь» смогла выиграть оба домашних матча и сравнять счёт в серии 2-2.
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