«Спартак» — «Северсталь»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 3 апреля, в Москве пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» примет на своём льду череповецкую «Северсталь». Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Спартака». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Встречу покажут «Матч ТВ» и тематический канал «КХЛ Prime».

Напомним, московский клуб по итогам регулярного сезона занял третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» заняла шестое место по итогам регулярки.

В сезоне команды провели четыре встречи, где одержали по две победы.

Следующие матчи в серии состоятся 5*, 7* апреля.

* при необходимости.