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«Динамо» Мн — ЦСКА: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» Мн — ЦСКА: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 3 апреля, в Минске, Беларусь, пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду ЦСКА. Встреча на стадионе «Минск-Арена» начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии 2-2. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Встречу покажет тематический канал КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, минский клуб по итогам регулярного сезона занял четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занял пятое место по итогам регулярки.

В сезоне команды провели четыре встречи, где во всех играх победу одержало «Динамо».

Следующие матчи в серии состоятся 5, 7* апреля.

* при необходимости.

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