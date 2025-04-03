«Динамо» Мн — ЦСКА: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 3 апреля, в Минске, Беларусь, пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду ЦСКА. Встреча на стадионе «Минск-Арена» начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии 2-2. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Встречу покажет тематический канал КХЛ.

Напомним, минский клуб по итогам регулярного сезона занял четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занял пятое место по итогам регулярки.

В сезоне команды провели четыре встречи, где во всех играх победу одержало «Динамо».

Следующие матчи в серии состоятся 5, 7* апреля.

* при необходимости.