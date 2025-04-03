Игроки «Вашингтона» и «Каролины» в результате массовых потасовок набрали 142 минуты штрафа

В Роли на стадионе «Леново Центр» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Начиная с середины третьего периода при счёте 1:5 состоялось несколько массовых потасовок. Сразу несколько хоккеистов получили 10-минутные дисциплинарные штрафы — в том числе нападающие «Вашингтона» Том Уилсон, Ник Дауд, Брэндон Дьюхейм и Коннор Макмайкл. Всего в общей сложности команды набрали 142 штрафные минуты.

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«Вашингтон» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. «Каролина» одержала третью победу подряд.