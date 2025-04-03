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Игроки «Вашингтона» и «Каролины» в результате массовых потасовок набрали 142 минуты штрафа

Игроки «Вашингтона» и «Каролины» в результате массовых потасовок набрали 142 минуты штрафа
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В Роли на стадионе «Леново Центр» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

Начиная с середины третьего периода при счёте 1:5 состоялось несколько массовых потасовок. Сразу несколько хоккеистов получили 10-минутные дисциплинарные штрафы — в том числе нападающие «Вашингтона» Том Уилсон, Ник Дауд, Брэндон Дьюхейм и Коннор Макмайкл. Всего в общей сложности команды набрали 142 штрафные минуты.

ВИДЕО

«Вашингтон» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. «Каролина» одержала третью победу подряд.

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