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«Это событие, которое можно пережить лишь один раз». Беттмэн — о грядущем рекорде Овечкина

«Это событие, которое можно пережить лишь один раз». Беттмэн — о грядущем рекорде Овечкина
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн присутствовал на матче «Вашингтон Кэпиталз» с «Каролиной Харрикейнз» (1:5) и воочию увидел очередной гол российского нападающего Александра Овечкина. До нового рекорда по голам в НХЛ россиянину осталось забросить три шайбы.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

«Вряд ли кто-либо когда-либо думал, что этот рекорд может быть побит, и это свидетельствует о мастерстве Овечкина, о его выносливости. Он просто потрясающий. Это захватывающий момент, чтобы увидеть, как он пытается побить рекорд Гретцки. Это поражает воображение всех людей, а не только хоккейных фанатов. Это особенный период, событие, которое можно пережить лишь один раз», — отметил Беттмэн в эфире NHL on TNT.

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