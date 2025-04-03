«Это событие, которое можно пережить лишь один раз». Беттмэн — о грядущем рекорде Овечкина

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн присутствовал на матче «Вашингтон Кэпиталз» с «Каролиной Харрикейнз» (1:5) и воочию увидел очередной гол российского нападающего Александра Овечкина. До нового рекорда по голам в НХЛ россиянину осталось забросить три шайбы.

«Вряд ли кто-либо когда-либо думал, что этот рекорд может быть побит, и это свидетельствует о мастерстве Овечкина, о его выносливости. Он просто потрясающий. Это захватывающий момент, чтобы увидеть, как он пытается побить рекорд Гретцки. Это поражает воображение всех людей, а не только хоккейных фанатов. Это особенный период, событие, которое можно пережить лишь один раз», — отметил Беттмэн в эфире NHL on TNT.