Ларионов: с моей тройкой с Крутовым и Макаровым мы без проблем обыграли бы «Локомотив»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что в своё время вместе со своими легендарными партнёрами по сборной СССР Владимиром Крутовым и Сергеем Макаровым он без проблем обыграл бы «Локомотив». Нижегородское «Торпедо» всухую проиграло ярославскому клубу серию первого раунда плей-офф со счётом 0-4.

«Не хочу никого обижать и делать какие-то громкие заявления. Но если бы у нас была тройка моего созыва — Крутов, Ларионов, Макаров, то мы бы обыграли эту команду вообще без проблем. Наши мальчишки пока ещё не готовы к этому, они только начинают», — цитирует Ларионова пресс-служба нижегородского клуба.

Пятёрка Ларионова начала выступать на Кубке Канады 1981 года, когда всем им было по 21-23 года. На этом турнире они набрали 22 очка (11+11) в семи играх и стали ключевой пятёркой сборной СССР. В этот год советская сборная выиграла Кубок Канады, обыграв сборную Канады в финале со счётом 8:1.