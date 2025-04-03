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Сумеет ли СКА спастись с 1-3 в серии первого раунда плей-офф КХЛ?

Сумеет ли СКА спастись с 1-3 в серии первого раунда плей-офф КХЛ?
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Вчера, 2 апреля, в Санкт-Петербурге прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». В драматичном матче во втором овертайме победу вырвали бело-голубые со счётом 5:4 и повели в серии 3-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

Пятый матч серии пройдёт 4 апреля в Москве. В случае победы «Динамо» бело-голубые станут участниками 1/4 финала Кубка Гагарина, а СКА завершит сезон.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сумеет ли СКА спастись с 1-3 в серии первого раунда плей-офф КХЛ?»

Напомним, СКА проиграл «Динамо» 8 из 10 матчей в текущем сезоне – пять в регулярке и три в Кубке Гагарина.

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