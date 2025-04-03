Сумеет ли СКА спастись с 1-3 в серии первого раунда плей-офф КХЛ?

Вчера, 2 апреля, в Санкт-Петербурге прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». В драматичном матче во втором овертайме победу вырвали бело-голубые со счётом 5:4 и повели в серии 3-1.

Пятый матч серии пройдёт 4 апреля в Москве. В случае победы «Динамо» бело-голубые станут участниками 1/4 финала Кубка Гагарина, а СКА завершит сезон.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сумеет ли СКА спастись с 1-3 в серии первого раунда плей-офф КХЛ?»

Напомним, СКА проиграл «Динамо» 8 из 10 матчей в текущем сезоне – пять в регулярке и три в Кубке Гагарина.