Трочек оценил голевую передачу Панарина при победной шайбе в овертайме игры с «Миннесотой»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек оценил голевой пас российского нападающего Артемия Панарина в овертайме матча с «Миннесотой Уайлд» (5:4 ОТ). Россиянин прострелил на дальнюю штангу, где Трочек замкнул шайбу в пустой угол ворот.

«Я вошёл в зону соперника по своей стороне, затем мы с «Хлебом» сделали перекрёстное движение, чтобы я смог оторваться от своего защитника и занять место у дальней штанги. Не знаю, бросал ли он по воротам или делал передачу, но в любом случае получился хороший гол», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.

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