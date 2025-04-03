Трочек оценил голевую передачу Панарина при победной шайбе в овертайме игры с «Миннесотой»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек оценил голевой пас российского нападающего Артемия Панарина в овертайме матча с «Миннесотой Уайлд» (5:4 ОТ). Россиянин прострелил на дальнюю штангу, где Трочек замкнул шайбу в пустой угол ворот.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Нюквист (Юханссон, Цуккарелло) – 09:00 (pp) 1:1 Шнайдер (Вааканайнен, Панарин) – 12:45 1:2 Фэйбер (Юханссон, Годро) – 15:00 2:2 Миллер (Миллер, Борген) – 22:51 3:2 Крайдер – 27:21 3:3 Юханссон (Нюквист, Фэйбер) – 29:50 (sh) 4:3 Панарин – 38:56 4:4 Росси (Болди) – 40:22 5:4 Трочек (Панарин, Миллер) – 60:24
«Я вошёл в зону соперника по своей стороне, затем мы с «Хлебом» сделали перекрёстное движение, чтобы я смог оторваться от своего защитника и занять место у дальней штанги. Не знаю, бросал ли он по воротам или делал передачу, но в любом случае получился хороший гол», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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