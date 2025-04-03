«Металлург» — «Авангард»: онлайн-трансляция 5-го матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 3 апреля, в Магнитогорске пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск. Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Авангарда». Матч можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «КХЛ Prime», а также в онлайн-сервисе «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, магнитогорский клуб по итогам регулярного сезона занял третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» занял шестое место по итогам регулярки.

В сезоне команды провели шесть встреч, в которых клубы одержали по три победы.

Следующие матчи в серии состоятся 5*, 7* апреля.

* при необходимости.