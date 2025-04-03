Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 3 апреля
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Сегодня, 3 апреля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 15-й тур
03 апреля 2025, четверг. 10:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Барыс
Астана
1:0 Крикунов (Щитов) – 00:14 (3x3) 1:1 Кажибеков – 01:06 1:2 Корчагин – 02:57 1:3 Александров (Кажибеков) – 03:53 (3x3) 1:4 Мигунов (Корчагин) – 04:50 (3x3) 2:4 Крикунов (Щитов) – 18:54 (3x3) 2:5 Колесников – 19:00 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 15-й тур
03 апреля 2025, четверг. 10:50 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Романов (Самсонов) – 01:46 (3x3) 1:1 Сулейманов – 03:24 1:2 Кривченков – 07:21 (3x3) 1:3 Зырянов – 08:26 (3x3) 2:3 Сулейманов (Хамматов) – 09:42 (3x3) 3:3 Валеев (Сулейманов) – 13:54 (3x3) 3:4 Михалёв – 16:00 (3x3) 4:4 Крикунов – 16:31 5:4 Голованов – 21:00
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 15-й тур
03 апреля 2025, четверг. 11:40 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
8 : 3
Барыс
Астана
1:0 Шумаков (Егор Иванов) – 00:54 (3x3) 1:1 Корчагин – 02:57 (3x3) 2:1 Аскаров (Губарев) – 05:04 (3x3) 3:1 Несветаев – 05:52 (3x3) 4:1 Шумаков (Несветаев) – 06:09 (3x3) 5:1 Богуш (Несветаев) – 12:11 (3x3) 5:2 Александров – 12:39 (3x3) 6:2 Шумаков (Егор Иванов) – 12:50 (3x3) 7:2 Шумаков (Егор Иванов) – 13:38 (3x3) 7:3 Колесников (Перкин) – 17:59 (3x3) 8:3 Несветаев (Бородкин) – 20:25 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 15-й тур
03 апреля 2025, четверг. 12:35 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Зырянов (Елизаров) – 01:33 (3x3) 0:2 Кривченков (Самсонов) – 08:01 (3x3) 1:2 Шумаков – 13:55 1:3 Зырянов (Самсонов) – 14:45 (3x3) 2:3 Шумаков (Аскаров) – 16:53 (3x3) 2:4 Михалёв (Рыжих) – 20:19 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
Комментарии
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