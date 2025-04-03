Расписание матчей 1/8 финала плей-офф ВХЛ на 3 апреля 2025 года
Поделиться
Сегодня, 3 апреля, пройдут четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 апреля 2025, четверг. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Не начался
Химик
Воскресенск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 апреля 2025, четверг. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Не начался
Металлург Нк
Новокузнецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 апреля 2025, четверг. 18:30 МСК
Звезда
Москва
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Все пары 1/8 финала:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск);
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж);
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск);
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган);
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань);
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва);
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).
Материалы по теме
Комментарии
- 3 апреля 2025
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:01
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:20
-
09:10
-
08:59
-
08:55
-
08:35
-
08:30
-
08:28
-
08:10
-
07:45
-
07:45
-
07:44
-
06:57
-
06:26
-
06:10
-
05:51
-
05:32
-
05:31
-
05:23
-
05:11
-
04:59
-
04:55
-
04:51