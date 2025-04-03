Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Быков: место по итогам регулярки имеет второстепенное значение в плей-офф

Быков: место по итогам регулярки имеет второстепенное значение в плей-офф
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что место команды по итогам регулярного чемпионата не имеет значения в матчах на вылет.

«Регулярный чемпионат – это всего лишь подготовка к играм на вылет. Поэтому как команда подготовится к плей-офф во время регулярки, так она и выступит там. Место в регулярном чемпионате имеет второстепенное значение в битве за победу в плей-офф. Важно создать коллектив и тот стиль игры, который позволит добиться желаемого. Более высокое место даёт право на одну домашнюю игру больше, чем соперник, но это не такое уж и большое преимущество в этих играх», – цитирует Быкова LiveResult.ru.

Материалы по теме
«Салават» снова «поплыл» в первом раунде, СКА «сжёг» сам себя. Мнение о плей-офф КХЛ
«Салават» снова «поплыл» в первом раунде, СКА «сжёг» сам себя. Мнение о плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android