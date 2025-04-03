Быков: место по итогам регулярки имеет второстепенное значение в плей-офф

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что место команды по итогам регулярного чемпионата не имеет значения в матчах на вылет.

«Регулярный чемпионат – это всего лишь подготовка к играм на вылет. Поэтому как команда подготовится к плей-офф во время регулярки, так она и выступит там. Место в регулярном чемпионате имеет второстепенное значение в битве за победу в плей-офф. Важно создать коллектив и тот стиль игры, который позволит добиться желаемого. Более высокое место даёт право на одну домашнюю игру больше, чем соперник, но это не такое уж и большое преимущество в этих играх», – цитирует Быкова LiveResult.ru.