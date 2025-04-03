Борис Михайлов объяснил, в чём Александр Овечкин превосходит Фила Эспозито

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов назвал плюсы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в сравнении с легендарным канадским нападающим Филом Эспозито. Михайлов и Эспозито участвовали в Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады.

«Общего в манере игры между ними ничего нет. Эспозито — центральный нападающий, который работал на пятаке. Александр — крайний нападающий. Броска, который есть у него, у Эспозито не было, и сравнивать их нельзя. Таких скоростных данных и обводки у Фила не было. Александр забивает и обыгрывает на скорости, и с пятачка, у него есть бросок. Это самобытный игрок», — цитирует Михайлова ТАСС.

До нового рекорда по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить три шайбы. До конца регулярного чемпионата «Кэпиталз» проведут ещё семь матчей.