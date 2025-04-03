Александр Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» в матче с «Каролиной»
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении в матче с «Каролиной Харрикейнз» (1:5), в котором россиянин стал автором единственной шайбы столичной команды.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14 2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp) 3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp) 4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27 4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp) 5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)
«Конечно, мы знали, что игра будет тяжёлой и пройдёт на высоких скоростях. Может быть, дело в том, что это была вторая игра за два дня. Во втором периоде мы поняли, что нам нужно делать, но, к сожалению, забили только один гол», – цитирует Овечкина пресс-служба клуба.
Напомним, до повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам Овечкину осталось забросить всего две шайбы. Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Чикаго» в ночь на 5 апреля.
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