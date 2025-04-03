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«Автомобилист» — «Ак Барс»: трансляция 5-го матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 17:00 мск

«Автомобилист» — «Ак Барс»: трансляция 5-го матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 3 апреля, в Екатеринбурге пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии равный 2-2. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Встречу покажут тематические каналы КХЛ и КХЛ Prime.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, уральский клуб по итогам регулярного сезона занял четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» занял пятое место по итогам регулярки.

В сезоне команды провели четыре встречи, где в трёх матчах сильнее был казанский клуб, в одной игре — «Автомобилист».

Следующие матчи в серии состоятся 5, 7* апреля.

* при необходимости.

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