Макар обновил собственный рекорд по голам за сезон среди защитников франшизы «Колорадо»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар стал автором заброшенной шайбы в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 Б). Этот гол стал для канадского игрока обороны 29-м в текущем сезоне.

Макар обновил собственный рекорд по голам за сезон среди защитников франшизы «Колорадо». Ранее канадец забил 28 голов в сезоне-2020/2021.

В этом регулярном чемпионате Макар возглавляет гонки бомбардиров и снайперов среди защитников НХЛ. Теперь на счету Кейла Макара 87 очков в 76 играх — 29 голов и 58 результативных передач.

Всего в Национальной хоккейной лиге Макар провёл 391 матч в регулярных чемпионатах и набрал 423 (115+308) очка.