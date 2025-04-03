Макар обновил собственный рекорд по голам за сезон среди защитников франшизы «Колорадо»
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар стал автором заброшенной шайбы в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 Б). Этот гол стал для канадского игрока обороны 29-м в текущем сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Михеев – 14:39 (sh) 2:0 Мёрфи (Бедард, Дель Мастро) – 28:17 2:1 Макар (Маккиннон, Ничушкин) – 49:17 2:2 Нечас (Нельсон, Макар) – 59:49 2:3 Лехконен – 65:00
Макар обновил собственный рекорд по голам за сезон среди защитников франшизы «Колорадо». Ранее канадец забил 28 голов в сезоне-2020/2021.
В этом регулярном чемпионате Макар возглавляет гонки бомбардиров и снайперов среди защитников НХЛ. Теперь на счету Кейла Макара 87 очков в 76 играх — 29 голов и 58 результативных передач.
Всего в Национальной хоккейной лиге Макар провёл 391 матч в регулярных чемпионатах и набрал 423 (115+308) очка.
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