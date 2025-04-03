Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макар обновил собственный рекорд по голам за сезон среди защитников франшизы «Колорадо»

Макар обновил собственный рекорд по голам за сезон среди защитников франшизы «Колорадо»
Комментарии

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар стал автором заброшенной шайбы в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 Б). Этот гол стал для канадского игрока обороны 29-м в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Михеев – 14:39 (sh)     2:0 Мёрфи (Бедард, Дель Мастро) – 28:17     2:1 Макар (Маккиннон, Ничушкин) – 49:17     2:2 Нечас (Нельсон, Макар) – 59:49     2:3 Лехконен – 65:00    

Макар обновил собственный рекорд по голам за сезон среди защитников франшизы «Колорадо». Ранее канадец забил 28 голов в сезоне-2020/2021.

В этом регулярном чемпионате Макар возглавляет гонки бомбардиров и снайперов среди защитников НХЛ. Теперь на счету Кейла Макара 87 очков в 76 играх — 29 голов и 58 результативных передач.

Всего в Национальной хоккейной лиге Макар провёл 391 матч в регулярных чемпионатах и набрал 423 (115+308) очка.

Материалы по теме
Видео
Передача Ничушкина помогла «Колорадо» победить по буллитам «Чикаго». У Михеева — гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android