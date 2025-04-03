«Играют здорово, приятно смотреть». Кожевников назвал шансы СКА пройти «Динамо» в плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру СКА в серии Кубка Гагарина с московским «Динамо». Вчера, 2 апреля, в Санкт-Петербурге прошёл четвёртый матч серии, где во втором овертайме победу вырвали бело-голубые со счётом 5:4 и повели в серии 3-1.
«Конечно, шансы, что СКА смогут пройти дальше, уменьшились, но при этом посмотрите, как здорово играют ребята. Реализация не очень, но всё остальное на уровне. У Романа Борисовича собраны одни таланты, но «Динамо» побеждает за счёт опыта. СКА однозначно обидно, но они будут сражаться до конца. Моментов вагон и маленькая тележка, добавить бы реализации.
Это не провал однозначно! Всё отлично, классно, приятно смотреть. Здесь больше дело в опыте динамовских ребят. Кому-то везёт, а кому-то нет», — цитирует Кожевникова «РИА Новости».
Пятый матч серии пройдёт 4 апреля в Москве. В случае победы «Динамо» бело-голубые станут участниками 1/4 финала Кубка Гагарина, а СКА завершит сезон.
- 3 апреля 2025
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