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«Играют здорово, приятно смотреть». Кожевников назвал шансы СКА пройти «Динамо» в плей-офф

«Играют здорово, приятно смотреть». Кожевников назвал шансы СКА пройти «Динамо» в плей-офф
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру СКА в серии Кубка Гагарина с московским «Динамо». Вчера, 2 апреля, в Санкт-Петербурге прошёл четвёртый матч серии, где во втором овертайме победу вырвали бело-голубые со счётом 5:4 и повели в серии 3-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

«Конечно, шансы, что СКА смогут пройти дальше, уменьшились, но при этом посмотрите, как здорово играют ребята. Реализация не очень, но всё остальное на уровне. У Романа Борисовича собраны одни таланты, но «Динамо» побеждает за счёт опыта. СКА однозначно обидно, но они будут сражаться до конца. Моментов вагон и маленькая тележка, добавить бы реализации.

Это не провал однозначно! Всё отлично, классно, приятно смотреть. Здесь больше дело в опыте динамовских ребят. Кому-то везёт, а кому-то нет», — цитирует Кожевникова «РИА Новости».

Пятый матч серии пройдёт 4 апреля в Москве. В случае победы «Динамо» бело-голубые станут участниками 1/4 финала Кубка Гагарина, а СКА завершит сезон.

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