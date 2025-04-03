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Вратарь «Каролины» Андерсен: вы не играли в НХЛ, если вам не забивал Овечкин

Вратарь «Каролины» Андерсен: вы не играли в НХЛ, если вам не забивал Овечкин
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Вратарь «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен прокомментировал очередной гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в его ворота. Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче с «ураганами» (1:5) в формате «5 на 3» из своего «офиса».

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

«Если дать ему возможность нанести этот бросок, он, скорее всего, забьёт. Я думаю, что почти все знали, что это произойдёт. Это крутая часть его броска и его дара забивать голы. Разве вы играли в НХЛ, если вам не забивал Ови?

Справедливо, что сейчас к нему и его команде приковано много внимания. Он был чертовски классным игроком в течение 20 лет, так что всё это заслуживает внимания. «Кэпиталз» не просто играют, лишь бы Овечкин забил, они реально отличная команда», — цитирует Андерсена пресс-служба клуба.

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