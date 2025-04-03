Вратарь «Каролины» Андерсен: вы не играли в НХЛ, если вам не забивал Овечкин

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен прокомментировал очередной гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в его ворота. Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче с «ураганами» (1:5) в формате «5 на 3» из своего «офиса».

«Если дать ему возможность нанести этот бросок, он, скорее всего, забьёт. Я думаю, что почти все знали, что это произойдёт. Это крутая часть его броска и его дара забивать голы. Разве вы играли в НХЛ, если вам не забивал Ови?

Справедливо, что сейчас к нему и его команде приковано много внимания. Он был чертовски классным игроком в течение 20 лет, так что всё это заслуживает внимания. «Кэпиталз» не просто играют, лишь бы Овечкин забил, они реально отличная команда», — цитирует Андерсена пресс-служба клуба.