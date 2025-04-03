«Лада» продлила контракт с нападающим Дмитрием Кугрышевым

Нападающий Дмитрий Кугрышев продлил контракт с тольяттинской «Ладой». Как сообщает хоккейное агентство Winners соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нападающий провёл 65 игр, в которых набрал 34 очка — забросил 13 шайб и отдал 21 результативную передачу.

Всего в Континентальной хоккейной лиге 35-летний нападающий провёл 830 матчей, в которых набрал 407 очков — забросил 167 шайб и отдал 240 результативных передач.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2024/2024 тольяттинская «Лада» не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции.