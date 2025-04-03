Вайсфельд оценил ход яркой серии плей-офф КХЛ между московским «Динамо» и СКА

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд оценил ход яркой серии первого раунда плей-офф КХЛ между московским «Динамо» и СКА.

«Действительно, это очень яркая серия, все матчи идут очень плотно, смотрю с удовольствием все игры. Пока счёт в серии 3-1 — шансы у СКА остаются, но с каждым поражением они уменьшаются. Серия мне очень нравится», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Бело-голубые одержали победы в первых двух встречах серии в Москве. СКА выиграл третий матч, прошедший в Санкт-Петербурге. Четвёртая встреча серии, в которой во втором овертайме победу со счётом 5:4 одержало «Динамо», стала самой драматичной. Пятый матч состоится в Москве 4 апреля. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 19:00 мск.