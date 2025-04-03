Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард СКА Евгений Кузнецов достиг отметки в 900 очков в профессиональной карьере

Форвард СКА Евгений Кузнецов достиг отметки в 900 очков в профессиональной карьере
Комментарии

Нападающий СКА Евгений Кузнецов в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2025 с московским «Динамо» (4:5 ОТ) отметился результативной передачей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

Как сообщает пресс-служба СКА, Кузнецов достиг отметки в 900 (320+580) очков в профессиональной карьере. Во встречах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ на его счету 648 (206+442) очков, в КХЛ – 206 (91+115), в составе сборной России Евгений совершил 46 (23+23) результативных действий.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 32-летний Кузнецов провёл четыре матча, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Напомним, счёт в серии плей-офф 3-1 в пользу «Динамо».

Материалы по теме
«Откуда-то позвонили, нам не привыкать». Яркий Ротенберг — после 1-3 в серии с «Динамо»
«Откуда-то позвонили, нам не привыкать». Яркий Ротенберг — после 1-3 в серии с «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android