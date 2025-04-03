Форвард СКА Евгений Кузнецов достиг отметки в 900 очков в профессиональной карьере
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2025 с московским «Динамо» (4:5 ОТ) отметился результативной передачей.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4) 1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4) 1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5) 1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5) 2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5) 2:4 Пакетт – 53:59 (en) 3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5) 4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5) 4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)
Как сообщает пресс-служба СКА, Кузнецов достиг отметки в 900 (320+580) очков в профессиональной карьере. Во встречах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ на его счету 648 (206+442) очков, в КХЛ – 206 (91+115), в составе сборной России Евгений совершил 46 (23+23) результативных действий.
В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 32-летний Кузнецов провёл четыре матча, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.
Напомним, счёт в серии плей-офф 3-1 в пользу «Динамо».
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