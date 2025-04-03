Форвард СКА Евгений Кузнецов достиг отметки в 900 очков в профессиональной карьере

Нападающий СКА Евгений Кузнецов в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2025 с московским «Динамо» (4:5 ОТ) отметился результативной передачей.

Как сообщает пресс-служба СКА, Кузнецов достиг отметки в 900 (320+580) очков в профессиональной карьере. Во встречах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ на его счету 648 (206+442) очков, в КХЛ – 206 (91+115), в составе сборной России Евгений совершил 46 (23+23) результативных действий.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 32-летний Кузнецов провёл четыре матча, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Напомним, счёт в серии плей-офф 3-1 в пользу «Динамо».