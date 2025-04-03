«Есть правила, надо придерживаться». Каменский — об отменённом голе СКА в матче с «Динамо»

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал эпизод с отменённым голом СКА в ворота московского «Динамо» (4:5 ОТ, 1-3) во втором овертайме четвёртого матча серии. Департамент судейства КХЛ объяснил, что гол не был засчитан из-за блокировки вратаря со стороны нападающего СКА Михаила Воробьёва.

«Если говорить об отменённом голе, есть правила. Судьи рассмотрели эпизод во вратарской, разобрались и приняли решение. Не все его поняли? Кому-то непонятно, а кому-то — наоборот. Естественное явление. Те, кто болеет за «Динамо», будут согласны с арбитрами, а те, кто поддерживает СКА, будут против. Но самое главное — есть правила, их надо придерживаться», — цитирует Каменского «ВсеПроСпорт».