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«Есть правила, надо придерживаться». Каменский — об отменённом голе СКА в матче с «Динамо»

«Есть правила, надо придерживаться». Каменский — об отменённом голе СКА в матче с «Динамо»
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Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал эпизод с отменённым голом СКА в ворота московского «Динамо» (4:5 ОТ, 1-3) во втором овертайме четвёртого матча серии. Департамент судейства КХЛ объяснил, что гол не был засчитан из-за блокировки вратаря со стороны нападающего СКА Михаила Воробьёва.

«Если говорить об отменённом голе, есть правила. Судьи рассмотрели эпизод во вратарской, разобрались и приняли решение. Не все его поняли? Кому-то непонятно, а кому-то — наоборот. Естественное явление. Те, кто болеет за «Динамо», будут согласны с арбитрами, а те, кто поддерживает СКА, будут против. Но самое главное — есть правила, их надо придерживаться», — цитирует Каменского «ВсеПроСпорт».

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