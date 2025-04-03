Телеканалы США предоставят зрителям доступ к отдельной камере, следящей за Овечкиным

Издание The Athletic со ссылкой на пресс-службу Национальной хоккейной лиги сообщило, что американские телеканалы ESPN и TNT предоставят зрителям доступ к специальной камере OviCast во всех своих оставшихся трансляциях матчей «Вашингтон Кэпиталз». Данная камера будет следить только за Александром Овечкиным в его погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Кроме того, в общей сложности на каждом стадионе будет установлено до 10 дополнительных камер, приуроченных специально к погоне Овечкина за рекордом. Отмечается, что НХЛ попросила предупредить, если «Кэпиталз» вдруг решат не выпускать Овечкина на определённую игру.

Овечкин отстаёт от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ на две шайбы.