Плющев ответил на вопрос, что важнее — рекорд Гретцки или золотая медаль Олимпиады

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, что может быть важнее для российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ или завоевать золотую медаль на Олимпиаде.

«Рекорд Гретцки или олимпийская медаль? Это совершенно несопоставимые вещи, нельзя их сравнивать. Это совершенно разные вещи: разные турниры, разные шайбы. Это всё равно что сравнивать синхронное плавание с хоккеем», — приводит слова Плющева «РИА Новости Спорт».

Овечкин отстаёт от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ на две шайбы.