Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев ответил на вопрос, что важнее — рекорд Гретцки или золотая медаль Олимпиады

Плющев ответил на вопрос, что важнее — рекорд Гретцки или золотая медаль Олимпиады
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, что может быть важнее для российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ или завоевать золотую медаль на Олимпиаде.

«Рекорд Гретцки или олимпийская медаль? Это совершенно несопоставимые вещи, нельзя их сравнивать. Это совершенно разные вещи: разные турниры, разные шайбы. Это всё равно что сравнивать синхронное плавание с хоккеем», — приводит слова Плющева «РИА Новости Спорт».

Овечкин отстаёт от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ на две шайбы.

Материалы по теме
Овечкин забивает даже в плохой день «Вашингтона»! Вечность на расстоянии одного хет-трика
Видео
Овечкин забивает даже в плохой день «Вашингтона»! Вечность на расстоянии одного хет-трика
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android