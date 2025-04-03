Карбери о поиске партнёров для Овечкина: нельзя сказать: «Строум, иди и стань Бекстрёмом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поиске партнёров для звена российского нападающего Александра Овечкина.

«Нельзя просто так взять кого-то и ожидать, что он станет Никласом Бекстрёмом. Он настолько одарён и талантлив в своей области, что несправедливо говорить: «Дилан Строум, иди и стань Бекстрёмом». Его навыки другие. Нам пришлось пройти через процесс проб и ошибок. Нам пришлось научиться этому. Все говорили: «Давайте сделаем так, как мы делали это 10 лет назад, потому что это было успешно» — но это не так работает», — приводит слова Карбери ESPN.

Ранее Бекстрём назвал любимый момент с Александром Овечкиным.