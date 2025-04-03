Вячеслав Быков высказался о серии Кубка Гагарина между «Динамо» и СК

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал ход серии первого раунда плей-офф КХЛ между московским «Динамо» и СКА (3-1).

«Здесь очень серьёзно встаёт вопрос психологический. В силу того, что сделать последний шаг не так просто, а соперник хочет продлить свою жизнь. То есть всё будет зависеть от настроя и как тренерский штаб с двух сторон смогут подготовить команды в психологическом плане. Одним – последний шаг, а другим – остаться в живых. Это очень серьёзная работа тренерского штаба вместе с ребятами, за этим очень интересно понаблюдать», — приводит слова Быкова LiveResult.