«У одних видно больше тренерской работы». Сушинский — о серии «Динамо» — СКА

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о ходе серии Кубка Гагарина между московским «Динамо» и СКА (3-1).

«В целом серия очень интересная, зрелищная борьба. Сможет ли СКА вытащить с 1-3? Всё возможно. Вот когда 1-4 будет, тогда уже шансов нет. Кому-то повезло чуть больше, у одних видно больше тренерской работы. Но по составу СКА выглядит интереснее. Поэтому, возможно, серия продлится», — приводит слова Сушинского «ВсеПроСпорт».

Пятый матч серии пройдёт 4 апреля в Москве. В случае победы «Динамо» бело-голубые станут участниками 1/4 финала Кубка Гагарина, а СКА завершит сезон.