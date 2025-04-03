Камалов повалил Шарипзянова на лёд, ударив сзади в голову капитана «Авангарда»
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В эти минуты в Магнитогорске проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимает на своём льду омский «Авангард». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев льда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 Коробкин (Камалов, Гераськин) – 13:18 (5x5) 2:0 Козлов (Минулин, Вовченко) – 18:32 (5x5) 2:1 Буше (Маклауд, Фьоре) – 24:44 (5x5)
На 16-й минуте второго периода у ворот гостей произошла стычка, в ходе которой сцепились капитан омского клуба Дамир Шарипзянов и защитник «Металлурга» Никита Камалов. В какой-то момент Никита оказался за спиной у Шарипзянова и повалил Дамира на лёд, ударив сзади в голову.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
По итогам эпизода оба хоккеиста получили по две минуты за грубость.
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