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Черкас — об отмене гола СКА: глупо ссылаться на атаку вратаря, где он уже ничего не решал

Черкас — об отмене гола СКА: глупо ссылаться на атаку вратаря, где он уже ничего не решал
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Заслуженный тренер России Сергей Черкас оценил эпизод с отменённым голом СКА в ворота московского «Динамо» (4:5 ОТ, 1-3) во втором овертайме четвёртого матча серии. Департамент судейства КХЛ объяснил, что гол не был засчитан из-за блокировки вратаря со стороны нападающего СКА Михаила Воробьёва.

«Незасчитанный в овертайме гол – отдельный разговор. Глупо ссылаться на атаку вратаря в эпизоде, где этот вратарь уже ничего не решал. Шайба давно прошла мимо голкипера, он просто лежал на льду – отбивались полевые игроки «Динамо». Гол нужно было засчитывать, отдавать СКА заслуженную победу. Но арбитры снова побоялись взять на себя ответственность. Грустно смотреть, куда судьи заводят хорошую серию», — заявил Черкас.

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