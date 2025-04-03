Губернатор Свердловской области заявил, что Матч звёзд КХЛ — 2026 пройдёт в Екатеринбурге

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил, что Матч звёзд КХЛ — 2026 пройдёт в Екатеринбурге. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Сильнейшие хоккеисты КХЛ встретятся в Свердловской области! На матче «Автомобилист» – «Ак Барс» договорились с президентом Континентальной хоккейной лиги Алексеем Алексеевичем Морозовым о проведении недели звёзд хоккея в 2026 году в Екатеринбурге. Конечно, на новой «УГМК-Арене», поистине заслуживающей внимания профессиональных спортсменов и гостей со всей страны.

Мероприятие ещё не проводилось на Среднем Урале, и мы признательны КХЛ за решение выбрать следующей площадкой наш регион. Приложим все усилия для организации матчей недели на высоком уровне. Приступаем к подготовке!» — написал Паслер.