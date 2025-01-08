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Металлург — Авангард, результат пятого матча 3 апреля 2025, счет 3:1, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Металлург» вновь обыграл «Авангард» и сократил до минимума отставание в серии плей-офф
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1. Счёт в серии 3-2 в пользу «Авангарда».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Коробкин (Камалов, Гераськин) – 13:18 (5x5)     2:0 Козлов (Минулин, Вовченко) – 18:32 (5x5)     2:1 Буше (Маклауд, Фьоре) – 24:44 (5x5)     3:1 Коробкин (Джонсон) – 59:48 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 14-й минуте первого периода Егор Коробкин с передач Никиты Камалова и Игоря Гераськина открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Андрей Козлов с передач Артёма Минулина и Даниила Вовченко удвоил преимущество хозяев.

На пятой минуте второго периода Рид Буше с передач Майкла Маклауда и Джованни Фьоре сделал счёт 1:2.

За 13 секунд до конца третьего периода Егор Коробкин установил окончательный счёт во встрече.

Напомним, следующие матчи в серии состоятся 5 и 7* апреля.

* при необходимости.

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