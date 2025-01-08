«Металлург» вновь обыграл «Авангард» и сократил до минимума отставание в серии плей-офф

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1. Счёт в серии 3-2 в пользу «Авангарда».
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На 14-й минуте первого периода Егор Коробкин с передач Никиты Камалова и Игоря Гераськина открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Андрей Козлов с передач Артёма Минулина и Даниила Вовченко удвоил преимущество хозяев.
На пятой минуте второго периода Рид Буше с передач Майкла Маклауда и Джованни Фьоре сделал счёт 1:2.
За 13 секунд до конца третьего периода Егор Коробкин установил окончательный счёт во встрече.
Напомним, следующие матчи в серии состоятся 5 и 7* апреля.
* при необходимости.
- 3 апреля 2025
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