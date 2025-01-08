«Автомобилист» дома победил «Ак Барс» и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина — 2025
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В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт в серии 3-2 в пользу «Автомобилиста».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Эберт (Мэйсек, Кизимов) – 13:33 (5x5) 2:0 Да Коста (Хрипунов) – 38:18 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 14-й минуте первого периода Ник Эберт с передач Брукса Мэйсека и Семёна Кизимова открыл счёт во встрече.
На 19-й минуте второй двадцатиминутки Стефан Да Коста с передачи Степана Хрипунова удвоил преимущество «Автомобилиста».
Напомним, следующие матчи в серии состоятся 5 и 7* апреля.
* при необходимости.
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