«Автомобилист» дома победил «Ак Барс» и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина — 2025

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт в серии 3-2 в пользу «Автомобилиста».

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На 14-й минуте первого периода Ник Эберт с передач Брукса Мэйсека и Семёна Кизимова открыл счёт во встрече.

На 19-й минуте второй двадцатиминутки Стефан Да Коста с передачи Степана Хрипунова удвоил преимущество «Автомобилиста».

Напомним, следующие матчи в серии состоятся 5 и 7* апреля.

* при необходимости.