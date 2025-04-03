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В конце игры «Металлург» — «Авангард» драку устроили Джонсон и Верба

В конце игры «Металлург» — «Авангард» драку устроили Джонсон и Верба
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1. Счёт в серии 3-2 в пользу «Авангарда».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Коробкин (Камалов, Гераськин) – 13:18 (5x5)     2:0 Козлов (Минулин, Вовченко) – 18:32 (5x5)     2:1 Буше (Маклауд, Фьоре) – 24:44 (5x5)     3:1 Коробкин (Джонсон) – 59:48 (en)    

После финальной сирены драку устроили нападающий «Металлурга» Люк Джонсон и форвард «Авангарда» Марк Верба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам эпизода каждый из хоккеистов получил по пять минут за драку.

Напомним, следующие матчи в серии состоятся 5 и 7* апреля.

* при необходимости.

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