В конце игры «Металлург» — «Авангард» драку устроили Джонсон и Верба

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1. Счёт в серии 3-2 в пользу «Авангарда».

После финальной сирены драку устроили нападающий «Металлурга» Люк Джонсон и форвард «Авангарда» Марк Верба.

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По итогам эпизода каждый из хоккеистов получил по пять минут за драку.

Напомним, следующие матчи в серии состоятся 5 и 7* апреля.

* при необходимости.