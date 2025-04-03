В КХЛ прокомментировали планируемое проведение Матча звёзд — 2026 в Екатеринбурге

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала планируемое проведение Матча звёзд — 2026 в Екатеринбурге. Напомним, ранее об этом заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

«Перед пятым матчем первого раунда Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» президент КХЛ Алексей Морозов и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провели встречу, где было достигнуто согласие сторон о возможности проведения Фонбет Недели звёзд хоккея — 2026 в Екатеринбурге на новой «УГМК-Арене». Сторонам ещё предстоит обсудить детали проекта перед подписанием официальных документов, после чего лига будет готова дать развёрнутые комментарии», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.