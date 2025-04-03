Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В КХЛ прокомментировали планируемое проведение Матча звёзд — 2026 в Екатеринбурге

В КХЛ прокомментировали планируемое проведение Матча звёзд — 2026 в Екатеринбурге
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала планируемое проведение Матча звёзд — 2026 в Екатеринбурге. Напомним, ранее об этом заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

«Перед пятым матчем первого раунда Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» президент КХЛ Алексей Морозов и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провели встречу, где было достигнуто согласие сторон о возможности проведения Фонбет Недели звёзд хоккея — 2026 в Екатеринбурге на новой «УГМК-Арене». Сторонам ещё предстоит обсудить детали проекта перед подписанием официальных документов, после чего лига будет готова дать развёрнутые комментарии», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Материалы по теме
Губернатор Свердловской области заявил, что Матч звёзд КХЛ — 2026 пройдёт в Екатеринбурге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android