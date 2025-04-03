Вячеслав Быков оценил, может ли Макдэвид в будущем побить рекорд Овечкина

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил, может ли капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стать следующим рекордсменом по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге после того, как нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин превзойдёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Макдэвид – очень талантливый игрок! Очень здорово, что рождаются хоккеисты такого уровня, оттачивают своё мастерство, чтобы радовать болельщиков. Это только на пользу всему хоккею. Думаю, что Коннор – спортсмен, который любит забивать, ведь для этого он и пришёл в хоккей, чтобы поражать ворота, приносить команде пользу и радоваться.

Жизнь покажет, сможет ли он когда-нибудь превзойти рекорд Овечкина. Можно только пожелать таким хоккеистам, как Овечкин и Макдэвид, чтобы травмы обошли их стороной. Такие мастера всегда будут привлекать фанатов, ведь они форварды, их задача – забрасывать шайбы. Это всегда пользуется популярностью. Порой те, кто подносит нападающим снаряды, остаются в тени, но это спорт, и в нём славятся те, кто ставит точку, потому что это весьма непросто», — приводит слова Быкова «Советский спорт».