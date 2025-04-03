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Минское «Динамо» забросило ЦСКА четыре безответные шайбы в первом периоде

Минское «Динамо» забросило ЦСКА четыре безответные шайбы в первом периоде
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В эти минуты в Минске, Беларусь, проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду ЦСКА. Счёт в серии 2-2. После первого периода счёт во встрече 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
2-й период
6 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Бориков (Липский, Тирни) – 01:45 (5x5)     2:0 Энас (Гросс, Хенкель) – 10:26 (5x5)     3:0 Бориков (Тирни, Брук) – 11:38 (5x5)     4:0 Хэмилтон (Сотишвили, Кузнецов) – 19:38 (5x5)     5:0 Горбунов (Улле, Энас) – 23:11 (5x5)     6:0 Стась – 23:29 (5x5)    

Шайбы за минский клуб забросили Егор Бориков (дважды), Сэм Энас и Роб Хэмилтон. После третьей пропущенной шайбы ЦСКА поменял в воротах Ивана Просветова на Павла Хомченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в сезоне команды провели четыре встречи, где во всех играх победу одержало «Динамо».

Следующие матчи в серии состоятся 5, 7* апреля.

* при необходимости.

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