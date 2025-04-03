Минское «Динамо» забросило ЦСКА четыре безответные шайбы в первом периоде

В эти минуты в Минске, Беларусь, проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду ЦСКА. Счёт в серии 2-2. После первого периода счёт во встрече 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Шайбы за минский клуб забросили Егор Бориков (дважды), Сэм Энас и Роб Хэмилтон. После третьей пропущенной шайбы ЦСКА поменял в воротах Ивана Просветова на Павла Хомченко.

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Напомним, в сезоне команды провели четыре встречи, где во всех играх победу одержало «Динамо».

Следующие матчи в серии состоятся 5, 7* апреля.

* при необходимости.