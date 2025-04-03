«Я не отправлял никого драться». Ги Буше – о драке Вербы и Джонсона в концовке матча

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Металлурга» (1:3, 3-2) в матче серии Кубка Гагарина — 2025 высказался о драке нападающего хозяев Люк Джонсон и форвард омского клуба Марк Верба.

— Ещё один боевой матч, как и все остальные. Идёт тяжёлая, боевая серия.

— Выход Вербы и его драка на последних секундах – это желание взбодрить команду?

— Я не отправлял никого драться, четвёртое звено было на льду, потому что оставалось несколько секунд до сирены, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, следующие матчи в серии состоятся 5 и 7* апреля.

* при необходимости.