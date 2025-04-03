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Ги Буше – о провале первого периода: «Авангард» вышел играть, «Металлург» вышел сражаться

Ги Буше – о провале первого периода: «Авангард» вышел играть, «Металлург» вышел сражаться
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Металлурга» (1:3, 3-2) в матче серии Кубка Гагарина — 2025 прокомментировал провал в первом периоде игры.

— Почему в первом периоде «Металлург» был настолько лучше?
— Противнику было нечего терять, они стоят на грани вылета из плей-офф. Мы вышли играть, они вышли, чтобы сражаться и бороться за возможность продолжать серию. Когда мы это поняли, то первый период уже закончился. Но во втором и третьем отрезках мы выглядели великолепно, мы перестроились, просто не смогли реализовать свои моменты. Два пропущенных гола – это наша вина, мы не закрывали их игроков так, как должны были. Будем действовать лучше в следующем матче, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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