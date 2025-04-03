Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин — о поражении «Ак Барса»: допустили больше результативных ошибок

Гатиятулин — о поражении «Ак Барса»: допустили больше результативных ошибок
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:2, 2-3) в игре Кубка Гагарина — 2025.

— Допустили больше результативных ошибок, готовимся дальше.

— Согласитесь, что ваша команда прямолинейно играла в атаке сегодня?
— Не соглашусь. Как я ранее говорил, играют два равных соперника, и у нас были хорошие моменты, и у соперника, но соперник ими воспользовался.

— Коршков в третьем периоде только пару смен провёл. Удовлетворены его игрой?
— На этот вопрос я смогу ответить только тогда, когда разберём матч, тогда будут ответы. Не пошли на изменения звеньев, могу повторить: проанализируем матч, время у нас есть, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
«Автомобилист» дома победил «Ак Барс» и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина — 2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android