Гатиятулин — о поражении «Ак Барса»: допустили больше результативных ошибок

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:2, 2-3) в игре Кубка Гагарина — 2025.

— Допустили больше результативных ошибок, готовимся дальше.

— Согласитесь, что ваша команда прямолинейно играла в атаке сегодня?

— Не соглашусь. Как я ранее говорил, играют два равных соперника, и у нас были хорошие моменты, и у соперника, но соперник ими воспользовался.

— Коршков в третьем периоде только пару смен провёл. Удовлетворены его игрой?

— На этот вопрос я смогу ответить только тогда, когда разберём матч, тогда будут ответы. Не пошли на изменения звеньев, могу повторить: проанализируем матч, время у нас есть, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.