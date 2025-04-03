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Заварухин — о победе «Автомобилиста»: нельзя останавливаться, надо быть голодными

Заварухин — о победе «Автомобилиста»: нельзя останавливаться, надо быть голодными
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победной игре с «Ак Барсом» (2:0, 3-2) в серии плей-офф КХЛ.

— Победили сильного соперника у себя дома. Забили хорошие голы после комбинаций, третий период сыграли по счёту, самоотверженная игра ребят. Нельзя останавливаться, надо быть голодными, злыми до побед.

— Сегодня выходили из-под давления лучше, чем в прошлом матче. Что смогли изменить?
— Быстрее стали выходить из-под прессинга, правильные действия наших выходов из-под прессинга, это основное, что было в начале матча. Соперник быстро накатывался, быстрая, мастеровитая команда, все игры у нас кость в кость.

— Как можно очистить разум перед шестой игрой?
— Повторюсь: надо быть голодными до побед, забыть эту игру. «Ак Барс» забил много голов в прошлой игре, но бывает так, что залетает – это и удача, и мастерство соперника. Парни дисциплинированно сыграли, самоотверженно, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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