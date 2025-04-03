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«Ничего не пошло не так». Ги Буше — о двух подряд поражениях «Авангарда» от «Металлурга»

«Ничего не пошло не так». Ги Буше — о двух подряд поражениях «Авангарда» от «Металлурга»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Металлурга» (1:3, 3-2) в матче серии Кубка Гагарина — 2025 прокомментировал два поражения подряд от магнитогорского клуба.

— Каково психологическое состояние команды после двух поражений?
— Ничего не пошло не так. Просто всё свидетельствует о том, что встречаются две равные команды, боевитые и мастеровитые. Мы противостоим действующему чемпиону, они не просто так завоевали этот титул. Всё идёт так, как мы и ожидали. Идёт боевая серия, вне зависимости от того, как она начиналась. Каждый день для меня – новый день, каждая игра – новая игра. Завтра всё начнётся с чистого листа, а инициатива не переходит из игры в игру, из периода в период, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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