Андрей Разин прокомментировал вторую подряд победу «Металлурга» над «Авангардом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал вторую подряд победу над «Авангардом» (3:1, 2-3) в серии Кубка Гагарина — 2025.

— Хорошее начало, было очень много моментов, впервые в серии повели в две шайбы, что и предопределило исход матча. Порадовал третий период – 16 заблокированных бросков. Это, я считаю, командный показатель, все ребята бились, старались. Нас ждёт продолжение.

— Что не складывается с большинством?

— Многое зависит от мастерства исполнителей, но я скажу, что у «Авангарда» очень хорошее меньшинство. Я хочу похвалить их бригаду меньшинства, очень энергозатратный у них способ обороны, только аплодисменты.

— Насколько довольны первым периодом?

— Мы выиграли – я доволен. Забросили две, это хорошо, но могли ещё забить. Плюс почти не допустили контратак на свои ворота. Плохое начало было второго периода, ужасные смены первые, пропустили гол, но потом играли второй отрезок лучше соперника, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.