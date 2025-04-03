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Разин: говорил Джонсону, что драться не надо. Но канадец есть канадец. Хоть и американец

Разин: говорил Джонсону, что драться не надо. Но канадец есть канадец. Хоть и американец
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Авангардом» (3:1, 2-3) в серии Кубка Гагарина — 2025 прокомментировал драку нападающего магнитогорцев Люка Джонсона и форварда омского клуба Марка Вербы.

— Как, с вашей точки зрения, смотрелась драка Верба – Джонсон?
— Мы сразу поняли, что Вербу выпустят, и я хотел выпустить ребят, которые могут дать отпор. Увидел, что вышел Егор Яковлев, и удивился: «Ты готов драться?» Думал, будет лучше, если выйдет кто-то покрупнее. Люку я говорил, что драться не надо, но канадец есть канадец. Хоть и американец, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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