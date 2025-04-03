Разин: у «Металлурга» пошли трудовые голы? Задайте другой вопрос. Нам не везёт вообще!

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Авангардом» (3:1, 2-3) в серии Кубка Гагарина — 2025 высказался о голах, которые забивают хоккеисты магнитогорского клуба.

— Можно сказать, что пошли наконец трудовые шайбы?

— Задайте какой-нибудь другой вопрос. Не будем нагнетать. Нам не везёт вообще! Сегодня опять – пустые ворота – крестовина. По ленточке пару раз ездила – не засосало. А нам контратака, и мощнейший бросок от Буше, всё могло перевернуться. Забили с пятака – это радует, но у нас и были моменты с пятака.

— Довольны ли вы Камаловым, что он вот так заряжает и себя, и команду, и трибуны?

— Меня больше всего волнуют игровые качества. Эмоциональный выплеск каждого хоккеиста я могу только поприветствовать, жизнь игрока тем и интересна, что он может выйти и выдать все эмоции, в отличие от тренеров, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.