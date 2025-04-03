Игорь Макаров: не понял логику отмены гола СКА

Экс-нападающий СКА Игорь Макаров считает, что решение «военной комнаты» отменить гол армейского клуба в овертайме игры серии Кубка Гагарина с московским «Динамо» (4:5, 1-3) было грубейшей ошибкой.

«Подобная ситуация и самоотверженная борьба на пятачке была и в матче в 2012 году, когда я выступал за СКА и играли мы в плей-офф против того же «Динамо». Поверьте, вернуться в игру, после того как все выкатываются на лёд, поздравляют друг друга с победой, а затем гол отменяют, с психологической точки зрения очень тяжело.

Нужно отдать должное команде Романа Ротенберга за то, что бились и старались до последнего. Да и вернуться в игру с 1:3 и 2:4 дорогого стоит. Что же касается отмены гола, скажу, что все динамовские игроки были во вратарской, тот же Пыленков толкнул игрока СКА, и потом шайба вползла в ворота. Так что это было не без действий игроков «Динамо». Если судьи не остановили игру, значит, они дали доиграть момент. И что тогда? В чём причина отмены гола? Я логику так и не понял. По мне — очевидный гол», — сказал Макаров «Чемпионату».