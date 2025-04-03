«Должен быть». Трощинский — на вопрос, есть ли ЦСКА на льду в игре с минским «Динамо»

Тренер ЦСКА Алексей Трощинский дал экспресс-интервью по ходу встречи Кубка Гагарина — 2025 с минским «Динамо».

— А ЦСКА сегодня вообще есть на льду?

— Должен быть, — заявил Трощинский в эфире КХЛ ТВ.

В эти минуты в Минске, Беларусь, проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду ЦСКА. Счёт в серии 2-2. После первого периода счёт во встрече 7:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, в сезоне команды провели четыре игры, где во всех встречах победу одержало «Динамо».

Следующие матчи в серии состоятся 5, 7* апреля.

* при необходимости.