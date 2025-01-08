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Спартак — Северсталь, результат пятого матча 3 апреля 2025, счет 5:2, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Спартак» вышел во второй раунд Кубка Гагарина, победив «Северсталь» 4-1 в серии
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В Москве прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2. Красно-белые выиграли серию со счётом 4-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Чебыкин (Alexei Kruchinin, Давыдов) – 03:59 (5x5)     0:2 Alexei Kruchinin (Давыдов, Абросимов) – 21:04 (5x5)     1:2 Миронов (Голдобин, Морозов) – 23:07 (5x4)     2:2 Морозов (Голдобин, Вишневский) – 23:53 (5x4)     3:2 Лукьянцев (Пивчулин, Миронов) – 24:15 (5x5)     4:2 Ефремов (Голдобин, Морозов) – 33:17 (5x5)     5:2 Мальцев (Локтионов, Зайцев) – 39:29 (5x5)    

На четвёртой минуте первого периода Николай Чебыкин открыл счёт во встрече.

В начале второго периода Алексей Кручинин удвоил преимущество гостей. Спустя две минуты Андрей Миронов забросил первую шайбу «Спартака» в игре. Менее чем через минуту Иван Морозов сделал счёт равным. На пятой минуте периода Сергей Лукьянцев впервые вывел хозяев вперёд. На 14-й минуте периода Никита Ефремов сделал счёт 4:2. За 31 секунду до конца периода Михаил Мальцев забросил пятую шайбу «Спартака» в матче.

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