«Спартак» вышел во второй раунд Кубка Гагарина, победив «Северсталь» 4-1 в серии

В Москве прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2. Красно-белые выиграли серию со счётом 4-1.
На четвёртой минуте первого периода Николай Чебыкин открыл счёт во встрече.
В начале второго периода Алексей Кручинин удвоил преимущество гостей. Спустя две минуты Андрей Миронов забросил первую шайбу «Спартака» в игре. Менее чем через минуту Иван Морозов сделал счёт равным. На пятой минуте периода Сергей Лукьянцев впервые вывел хозяев вперёд. На 14-й минуте периода Никита Ефремов сделал счёт 4:2. За 31 секунду до конца периода Михаил Мальцев забросил пятую шайбу «Спартака» в матче.
- 3 апреля 2025
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